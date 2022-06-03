Епіфаній розповів, скільки від початку війни церковних громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ

Епіфаній розповів, скільки від початку війни церковних громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до складу Православної церкви України перейшли понад 600 церковних громад Української православної церкви Московського патріархату.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Якщо ми візьмемо від часу Об'єднавчого собору і отримання Томосу, то на сьогодні вже понад 1000 громад, але протягом трьох останніх місяців до Православної церкви України з боку Московського патріархату доєдналося близько 600 нових громад", - сказав він та додав що з початку війни відбувся певний моральний злам.

Епіфаній наголосив, що єдність українців з'явилася і на духовному полі.

"Світ нам повірив, що ми можемо перемогти агресора, але й на духовному полі ми також бачимо певні зрушення щодо єдності пр'вославних українців в єдиній помісній українській православній церкві, бо всі українці в час випробувань війною повинні об`єднатися", - зазначив митрополит.

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