"Епоха миру в Європі закінчилася": Кулеба розповів, що зможе зупинити Росію

Голова української дипломатії закликав союзників перейти від слів співчуття до реальних дій.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення військової допомоги США недостатньо для того, щоб перемогти Росію. На його думку, епоха миру в Європі закінчилася, тому у війні проти Росії необхідний єдиний фронт, де Захід обʼєднається з Україною.
Про це пише The Guardian.
В інтерв'ю західним журналістам голова українського зовнішньополітичного відомства закликав союзників припинити висловлювати співчуття нашому народу та перейти від обіцянок майбутньої допомоги у відбудові України до реальних дій, які запобігатимуть смерті людей і руйнуванню населених пунктів та інфраструктури.
"Коли я бачу, чого досягла Росія в нарощуванні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що щось не так з боку Заходу. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася. Жоден пакет допомоги не зупинить росіян. Їх зупинить обʼєднаний фронт всієї України та всіх її партнерів", – наголосив Кулеба.
За оцінками голови МЗС, союзники України зможуть досягти необхідного рівня військово-промислового виробництва не раніше кінця 2024 року.
Нагадаємо, Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
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