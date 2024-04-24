"Епоха миру в Європі закінчилася": Кулеба розповів, що зможе зупинити Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення військової допомоги США недостатньо для того, щоб перемогти Росію. На його думку, епоха миру в Європі закінчилася, тому у війні проти Росії необхідний єдиний фронт, де Захід обʼєднається з Україною.

Про це пише The Guardian.

В інтерв'ю західним журналістам голова українського зовнішньополітичного відомства закликав союзників припинити висловлювати співчуття нашому народу та перейти від обіцянок майбутньої допомоги у відбудові України до реальних дій, які запобігатимуть смерті людей і руйнуванню населених пунктів та інфраструктури.

"Коли я бачу, чого досягла Росія в нарощуванні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що щось не так з боку Заходу. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася. Жоден пакет допомоги не зупинить росіян. Їх зупинить обʼєднаний фронт всієї України та всіх її партнерів", – наголосив Кулеба.

За оцінками голови МЗС, союзники України зможуть досягти необхідного рівня військово-промислового виробництва не раніше кінця 2024 року.

Нагадаємо, Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Читайте також провідні новини дня: