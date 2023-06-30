Комбат 3-ї ОШБр: епоха війн почалась – на війну потраплять всі

На думку "Бота", на війну потраплять всі, тому краще почати готуватися до цього вже зараз.

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" розповів, як ставиться до чоловіків, які залишилися у тилу і відмовляються йти воювати.

Про це він сказав в інтерв’ю пресслужбі 3 ОШБр.

"Бот" каже, що чоловіків призовного віку, які не пішли воювати, не засуджує. Однак, вважає, що вони помиляються, думаючи, що їх "пронесе" і вдасться уникнути війни.

"В мене немає почуття презирства чи ненависті до них взагалі. Насправді є трохи навіть почуття жалю, тому що вони живуть в ілюзіях. Тому що всі в основному попадуть в армію, на війну. Всі, хто був мобілізований у 2022 році, думали у 2014-му: та в АТО є кому воювати. Хто їм гарантує, що їх ніколи не заберуть на війну. ХХІ століття – почалася епоха війн, ви що, не зрозуміли. Вони самі себе обманюють, їм же гірше. Краще б почали тренуватись, готуватись і вивчати, у який підрозділ можна піти служити в силу своїх здібностей, щоб принести максимальний КПД, Бо потім заберуть в звичайну піхоту і пи**ець", – каже "Бот".

Зазначимо, що військовий "Бот" є командиром 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр. На війну він вирушив ще у серпні 2014 року. Воював у Пісках, Широкиному. З початком повномасштабного вторгення став до лав 3 ОШБр. Воював на Київщині. Пройшов Гостомель, Бучу, Мощун, Стоянку.

Навесні 2023 року брав участь у запеклих боях за Бахмут, які називав найважчими у своїй військовій кар'єрі.

Нагадаємо, у Києві та Івано-Франківську усім військовозобов’язаним ТЦК дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК.

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