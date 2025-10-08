Епопея на місяці: як Україна планує використовувати Tomahawk, щоб примусити Путіна до перемовин

Ракета / © Getty Images

Реклама

Постачання американських крилатих ракет "Томагавк" в Україну може стати багатомісячною "епопеєю" і відбуватиметься поступово, перетворюючи цю зброю на потужний інструмент дипломатичного та військового тиску на Кремль.

Такий сценарій, включно з можливістю не застосовувати ракети одразу, описав заступник голови Комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає The Telegraph.

Фактор Трампа і "стримуючий потенціал"

Обговорення постачання "Томагавків" стало особливо актуальним після того, як президент США Дональд Трамп дав прозорий натяк на "майже ухвалене рішення" про передачу зброї, хоча й висловив побоювання щодо ескалації.

Реклама

Саме можливість ракети "Томагавк" (з дальністю польоту до 2600 км та потенціалом нести ядерні боєголовки) зробити Москву досяжною викликала гостру реакцію Кремля. Президент РФ Володимир Путін попередив Трампа, що такий крок "зруйнує будь-які відносини" з Вашингтоном.

Сценарій поступового застосування

Єгор Чернєв прогнозує, що постачання та використання "Томагавків" буде багатоетапним процесом, розробленим для максимального тиску на Путіна:

Початкове постачання без дозволу на вогонь. "Спочатку нам дадуть ракети, але кілька штук, або кілька десятків, але одразу стріляти не дадуть, і подивимося на реакцію Кремля," — пояснив Чернєв. Удари по прикордонню. Якщо реакції з боку Москви немає, обмеження знімаються, дозволяючи наносити удари по кордону з Росією. Зняття майже всіх обмежень. Лише через певний час можуть бути зняті всі обмеження, за винятком, "хіба що ударів по Кремлю і безпосередньо по Путіну".

"На кожному з цих етапів Путіну надається можливість відступити та піти на переговори. І тому постачання та застосування ракет, швидше за все, будуть дуже поступовими," — підкреслив нардеп.

"Епопея на місяці", що вже працює

Чернєв визнає, що "вся ця епопея може тривати щонайменше кілька місяців", що, можливо, не так швидко, як хотілося б українцям.

Реклама

Проте, на його думку, тиск на Путіна стрімко зростає. Сила "Томагавків" як важеля тиску очевидна вже зараз, навіть до того, як вони будуть інтегровані у Збройні Сили.

Сам Кремль, у свою чергу, перебуває в очікуванні. Прес-секретар Дмитро Пєсков назвав публічне обговорення "Томагавків" "серйозним витоком ескалації", але заявив, що Москва "потребує дочекатися більш чітких заяв".

Як повідомлялося, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що “певною мірою” ухвалив рішення щодо передавання Україні Tomahawk. Втім, за його словами, спочатку він хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.

В адміністрації Володимира Путіна відреагували на заяви Дональда Трампа, вкотре заявивши, що, мовляв, це означатиме “ескалацію конфлікту”. Речник Кремля Дмитро Пєсков нахабно наголосив, що позиція Росії щодо постачання з боку США ракет Tomahawk Україні була “недвозначно викладена Путіним”.