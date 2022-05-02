Ердоган анонсував нові переговори з Путіним і повідомив, хто і де може ухвалити рішення щодо сходу України

Президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував нові переговори щ кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Турецький лідер Реджеп Ердоган вважає, що рішення щодо сходу України будуть ухвалені в Туреччині під час можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського із Володимиром Путіним.
Про це повідомляють CNN Turk та Ocak Media.
Ердоган має намір під час нових переговорів з кремлівським диктатором обговорити війну Росії проти України. Припускають, що бесіда може відбутися вже найближчими днями.
"Можливо, на цьому тижні у нас буде телефонна розмова з Путіним з приводу російсько-української війни. Точкою вирішення кроків, які потрібно зробити щодо Сходу України. Наше бажання — зібрати президентів Росії та України у Стамбулі чи Анкарі. Місцем, де буде ухвалено рішення щодо сходу України, стане Туреччина", - заявив турецький лідер.
Нагадаємо, Ердоган переконаний, що генсек ООН Антоніу Гутерріш позитивно вплине на вирішення війни.
Раніше Ердоган знову запропонував Путіну зустрітись із Зеленським у Стамбулі.
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