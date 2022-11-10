Ердоган назвав відступ військ РФ з Херсона позитивним кроком і висловив надію на переговори

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган назвав рішення агресорки Росії про відведення військ із Херсона на лівий берег позитивним кроком.

Про це повідомляє видання TRT Haber.

Втім, наголосив турецький лідер, наразі говорити про терміни закінчення війни нерозумно.

"Рішення Росії щодо Херсона – позитивне рішення, важливе рішення. Я не знаю, чи братиме участь Росія в G-20, чи ні, якщо буде участь, у нас буде можливість там зустрітися. В іншому випадку ми продовжимо вести телефонну дипломатію з РФ. Ми сподіваємося, що ми досягнемо успіху у посередництві", - сказав він.

Ердоган висловив думку про те, що Туреччина продовжить бути посередником між Києвом та Москвою. Мовляв, сподівається, що в переговорному процесі вдасться досягти успіху.

Відведення російських військ з Херсона

У середу, 9 листопада у російському Міноборони заявили, що вирішили відводити свою армію Херсона на лівий берег. Г олова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі каже, що у Вашингтоні вже бачать перші ознаки цього процесу. За його словами, відступ може затягнутися.

Тим часом в Міноборони України наголошують: росіянам вірити не можна. Саме тому треба бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що діями на Херсоншині російська армія намагається затримати ЗСУ, а не повністю зупинити український контрнаступ. Крім того, в ISW наголошують на тому, що українському Генштабу вдалося добре спланувати блокування російських сил на правому березі Херсонщини.

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