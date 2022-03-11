Ердоган переконаний, що якби світ відреагував на анексію Криму, нинішньої війни не було б

Ердоган переконаний, що якби світ відреагував на анексію Криму, нинішньої війни не було б

На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш дієво.

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє "Укрінформ".

«Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися б ми із сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідної чутливості та не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості», - сказав Ердоган.

На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш дієво.

«Україна залишилася одна у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатським шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої домівки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наш смуток зростає в геометричній прогресії», - сказав президент Туреччини.

Турецький лідер наголосив на тому, що війна Росії проти України призвела до загострення і так значної проблеми біженців.

«Сині води Середземного моря стали могилами майже 25 тисяч мандрівників надії. За останні 10 років кількість біженців подвоїлася до 85 мільйонів. За останні 15 днів 2 млн українців стали біженцями», - сказав Ердоган.

Про те, чому Ердоган прагне зберегти гарні відносини з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним - у нашому матеріалі.

ТСН.ua