Ердоган після розмови з Путіним поспілкувався із Зеленським: про що говорили

Президент подякував турецькому лідеру за генератори для України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з диктатором Путіним 11 грудня поспілкувався із українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомив президент України.

"Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - наголосив Володимир Зеленський.

Розмова Ердогана та Путіна 11 грудня

У неділю, 11 грудня, турецький президент також поспілкувався із диктатором Путіним. Ердоган закликав Путіна розширити дію зернового коридору, поширивши його і на іншу продукцію, яка експортується з України. Також турецький президент закликав російського диктатора якнайшвидше припинити війну проти України.

Обговорювали турецький лідер та російський диктатор також стосунки між Росією та Туреччиною.

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