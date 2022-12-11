Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ердоган після розмови з Путіним поспілкувався із Зеленським: про що говорили

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2077
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ердоган після розмови з Путіним поспілкувався із Зеленським: про що говорили

Фото: Офіс президента України

Президент подякував турецькому лідеру за генератори для України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з диктатором Путіним 11 грудня поспілкувався із українським лідером Володимиром Зеленським. 

Про це повідомив президент України. 

"Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - наголосив Володимир Зеленський. 

Розмова Ердогана та Путіна 11 грудня 

У неділю, 11 грудня, турецький президент також поспілкувався із диктатором Путіним. Ердоган закликав Путіна розширити дію зернового коридору, поширивши його і на іншу продукцію, яка експортується з України. Також турецький президент закликав російського диктатора якнайшвидше припинити війну проти України

Обговорювали турецький лідер та російський диктатор також стосунки між Росією та Туреччиною. 

Читайте також:

Зернові "витівки" Росії, сила Ердогана та надводні безпілотники - інтерв'ю з Клименком

Зернові "витівки" Росії, сила Ердогана та надводні безпілотники - інтерв'ю з Клименком

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2077
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація