Ердоган після розмови з Зеленським пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу

Ердоган також обговорив із Зеленським мирний план України.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з українським лідером пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу, щоб українці могли пережити зиму.
Про це пише турецьке видання Anadolu.
Президент Туреччини повідомив, що його дружина Еміне Ердоган тісно співпрацює з групою з 1033 українських дітей-сиріт та їхніми супроводжуючими, яких вони приймають в Анкарі.
Ердоган також запевнив Зеленського, що його країна надасть Україні гуманітарну допомогу, щоб українці змогли пережити холодну зиму. Також український і турецький лідери обговорили розширення роботи зернового коридору.
"Президент Ердоган заявив, що вони також оцінили внесок, який може бути зроблений у зусилля з реалізації мирного плану, оголошеного президентом Зеленським на саміті G20", - пише видання.
Розмови Ердогана з Путіним та Зеленським
У неділю, 11 грудня, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.
Ердоган закликав Путіна "якнайшвидше припинити війну проти України" та обговорив розширення дії зернового коридору.
Президент Зеленський підтвердив розмову з турецьким колегою. Він подякував Ердогану за підтримку України та поговорив про зерновий коридор.
Читайте також:
- Яке грошове забезпечення отримують військові на передовій
- "Батарея накрила влучним вогнем": ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ у районі Бахмута (відео)
- "Блискуча спецоперація", яку готували місяць: ЗСУ вирахували і накрили 7 ворожих ЗРК С-300 на Запоріжжі