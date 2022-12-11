Ердоган після розмови з Зеленським пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з українським лідером пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу, щоб українці могли пережити зиму.

Про це пише турецьке видання Anadolu.

Президент Туреччини повідомив, що його дружина Еміне Ердоган тісно співпрацює з групою з 1033 українських дітей-сиріт та їхніми супроводжуючими, яких вони приймають в Анкарі.

Ердоган також запевнив Зеленського, що його країна надасть Україні гуманітарну допомогу, щоб українці змогли пережити холодну зиму. Також український і турецький лідери обговорили розширення роботи зернового коридору.

"Президент Ердоган заявив, що вони також оцінили внесок, який може бути зроблений у зусилля з реалізації мирного плану, оголошеного президентом Зеленським на саміті G20", - пише видання.

Розмови Ердогана з Путіним та Зеленським

У неділю, 11 грудня, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

Ердоган закликав Путіна "якнайшвидше припинити війну проти України" та обговорив розширення дії зернового коридору.

Президент Зеленський підтвердив розмову з турецьким колегою. Він подякував Ердогану за підтримку України та поговорив про зерновий коридор.

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