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Ердоган після розмови з Зеленським пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Ердоган після розмови з Зеленським пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу

Фото: Associated Press

Ердоган також обговорив із Зеленським мирний план України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з українським лідером пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу, щоб українці могли пережити зиму. 

Про це пише турецьке видання Anadolu.

Президент Туреччини повідомив, що його дружина Еміне Ердоган тісно співпрацює з групою з 1033 українських дітей-сиріт та їхніми супроводжуючими, яких вони приймають в Анкарі. 

Ердоган також запевнив Зеленського, що його країна надасть Україні гуманітарну допомогу, щоб українці змогли пережити холодну зиму. Також український і турецький лідери обговорили розширення роботи зернового коридору. 

"Президент Ердоган заявив, що вони також оцінили внесок, який може бути зроблений у зусилля з реалізації мирного плану, оголошеного президентом Зеленським на саміті G20", - пише видання.

Розмови Ердогана з Путіним та Зеленським

У неділю, 11 грудня, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. 

Ердоган закликав Путіна "якнайшвидше припинити війну проти України" та обговорив розширення дії зернового коридору. 

Президент Зеленський підтвердив розмову з турецьким колегою. Він подякував Ердогану за підтримку України та поговорив про зерновий коридор. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1678
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