Ердоган про напад РФ на Україну: Продовження конфлікту нікому не принесе користі 

Президент Туреччини вірить у позитивний результат перемовин.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган напередодні перемовин заявив, що війна, яку розв'язала Росія проти України, нікому не потрібна.

“Туреччина відчуває відповідальність за мир в регіоні. І ми віримо, що його буде відновлено. Продовження конфлікту нікому не принесе користі. Кожен загиблий, кожна зруйнована будівля - відриває частину від нашого майбутнього. Встановлення миру в силах обох сторін і він буде корисний всім”, - сказав він.

Раніше Ердоган заявив, що проведе коротку зустріч з представниками Росії та України перед перемовинами у Стамбулі. За його словами, у перемовинах між РФ та Україною спостерігається "позитивна динаміка".

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