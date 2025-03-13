Ердоган сказав, як ставиться до пропозиції США про 30-денне припинення вогню між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив відреагував на пропозицію США про 30-денне припинення вогню між Києвом та Москвою. Він сподівається, що Росія "конструктивно відповість".

Про це пише Le Figaro.

"Ми вважаємо ухвалення Україною режиму припинення вогню позитивним та важливим. Тепер ми сподіваємося, що Росія відреагує конструктивно", - заявив глава турецької держави на спільній пресконференції в Анкарі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара підтримує припинення вогню в Україні. Зокрема, ідею "перемир'я в повітрі та на морі", запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським

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