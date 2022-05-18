Президент Туреччини Реджеп Ердоган заблокував початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Головна теза, чого країна проти — сумніви щодо того, що це відбудеться швидко.

Про це з посиланням на джерела пише видання Financial Times.

Як повідомляється, посли країн НАТО зустрілися 18 травня з метою провести початкові переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Але опозиція Туречиини зупинили будь-яке голосування поставивши під сумнів, що Альянс зможе схвалити перший етап заявок терміном до двох тижнів.

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Цю позицію підтвердив офіційний представник Туреччини. В той же час там не начебто не відкидають перспектив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

“Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося", — наголосив представник Туреччини.

Нагадаємо, що за словами Кулеби, Україна заслуговує на індивідуальний підхід щодо надання їй статусу кандидата у члени ЄС.

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