Ердоган закликав Путіна вивести війська з окупованої частини України та терміново перейти до переговорів - ЗМІ

Турецький президент Реджеп Ердоган під час телефонної розмови закликав російського диктатора Володимира Путіна вивести усі російські війська з окупованих територій України і сісти за стіл переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Як пише A Haber, президент Туреччини висловив сумніви щодо доцільності подальшого проведення так званої "спецоперації" в території України і запропонував Путіну терміново її закінчити, а саме вивести свої війська. Ердоган вважає, що на Путіна чекає неминуча поразка.

Ердоган вмовив Путіна не виходити із "зернової угоди"

Нагадаємо, 29 жовтня Міноборони РФ заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у Севастополі, коли було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Коментуючи цей вчинок країни-агресорки, президент України Володимир Зеленський повідомив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця.

Згодом, 2 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рух суден "зерновим коридором" з України відновлено після телефонної розмови між міністрами оборони Туреччини та Росії.

Путін, коментуючи повернення Росії до угоди, заявив, що Росія зберігає право вийти з неї, якщо Україна порушить свої зобов'язання щодо гарантій безпеки. Диктатор також заявив, що "Україна нібито гарантувала те, що не бомбардуватиме Чорноморський флот за допомогою сухопутного коридору". Якщо це станеться, то РФ нібито остаточно вийде із договору.

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