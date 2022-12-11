Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ердоган закликав Путіна "якнайшвидше припинити війну": подробиці розмови

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
5625
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ердоган закликав Путіна "якнайшвидше припинити війну": подробиці розмови

Фото: Associated Press

Ердоган також обговорив функціонування зернового коридору.

У неділю, 11 грудня, відбулась телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним. 

Про це повідомляє видання TRT Haber.

Президент Туреччини обговорив з диктатором Путіним турецько-російські стосунки, енергетичні питання та функціонування зернового коридору. Турецький лідер наполягав, що цим коридором з України повинні експортуватись й інші продукти. Також Ердоган закликав Путіна "якнайшвидше припинити війну проти України". 

Розмови Ердогана із Зеленським та Путіним

Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається 11 грудня поговорити телефоном з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Також турецький президент наголошував, що Анкара підтримує територіальну цілісність України, але виступає проти ірраціональної політики щодо агресорки Росії. "Ми виступили проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики" на адресу РФ", - зауважив турецький лідер.

Читайте також:

Зернові "витівки" Росії, сила Ердогана та надводні безпілотники - інтерв'ю з Клименком

Зернові "витівки" Росії, сила Ердогана та надводні безпілотники - інтерв'ю з Клименком

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5625
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація