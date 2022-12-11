Ердоган закликав Путіна "якнайшвидше припинити війну": подробиці розмови

У неділю, 11 грудня, відбулась телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання TRT Haber.

Президент Туреччини обговорив з диктатором Путіним турецько-російські стосунки, енергетичні питання та функціонування зернового коридору. Турецький лідер наполягав, що цим коридором з України повинні експортуватись й інші продукти. Також Ердоган закликав Путіна "якнайшвидше припинити війну проти України".

Розмови Ердогана із Зеленським та Путіним

Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається 11 грудня поговорити телефоном з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Також турецький президент наголошував, що Анкара підтримує територіальну цілісність України, але виступає проти ірраціональної політики щодо агресорки Росії. "Ми виступили проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики" на адресу РФ", - зауважив турецький лідер.

Читайте також: