Ердоган заявив, що проведе телефонні переговори з Зеленським та Путіним

Ердоган заявив, що проведе телефонні переговори з Зеленським та Путіним

Туреччина докладає зусиль для продовження стамбульського процесу між РФ та Україною.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що найближчими днями він планує провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє The Guardian.

«Наші друзі зв'яжуться з ними сьогодні, ми плануємо провести повторну розмову з Путіним та Зеленським сьогодні чи завтра. За допомогою цих дзвінків ми плануємо вивести процес у Стамбулі на рівень лідерів», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо мирних переговорів між Києвом та Москвою, Ердоган сказав, що він «не позбавлений надії».

Раніше президент Туреччини сказав про те, що продовжує підтримувати контакт з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним та наголосив на готовності організувати перемовини.

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