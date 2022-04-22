Ердоган заявив, що проведе телефонні переговори з Зеленським та Путіним

Туреччина докладає зусиль для продовження стамбульського процесу між РФ та Україною.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що найближчими днями він планує провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.
Про це повідомляє The Guardian.
«Наші друзі зв'яжуться з ними сьогодні, ми плануємо провести повторну розмову з Путіним та Зеленським сьогодні чи завтра. За допомогою цих дзвінків ми плануємо вивести процес у Стамбулі на рівень лідерів», - сказав він.
Відповідаючи на запитання щодо мирних переговорів між Києвом та Москвою, Ердоган сказав, що він «не позбавлений надії».
Раніше президент Туреччини сказав про те, що продовжує підтримувати контакт з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним та наголосив на готовності організувати перемовини.
Читайте також:
- "Посередником був особисто Ердоган": Зеленський розповів, як Росія зірвала евакуацію з Маріуполя
- Конструктивна та обнадійлива: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним та прокоментував зустріч делегацій
- Ердоган назвав можливе місце зустрічі Зеленського та Путіна