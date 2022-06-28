"Ескалація неминуча": Арестович оцінив можливість розміщення у Білорусі ядерної зброї з РФ

"Ескалація неминуча": Арестович оцінив можливість розміщення у Білорусі ядерної зброї з РФ

Арестович звернув увагу, що, за останніми поправками, у конституції Білорусі тепер немає без'ядерного статусу

НАТО суттєво збільшить кількість сил у Європі – з 40 тис. до 300 тис. – у відповідь на агресивні дії Росії і погрози Кремля розмістити у Білорусі ядерну зброю.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Все це накладаєтся на так звану литовську кризу, пов'язану зблокуванням Калінінграда, із заявами Росії, що вони розмістять ядерну зброю у Білорусі. За останніми поправками, у конституції Білорусі тепер немає без'ядерного статусу", – каже представник ОП.

За словами Арестовича, до Білорусі прибули спеціалісти 12 головного управління Генерального штабу РФ, які відповідають за розміщення ядерної зброї.

"І всі ці заяви про "Іскандери" свідчать про те, що як тільки вони порушать договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Захід і весь світ включиться по повній. Ескалація неминуча", – підсумував радник голови ОП.

Раніше Олексій Арестович заявив, що війна з РФ вступила в нову фазу – фазу ракетного терору.

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