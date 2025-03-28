"Ескалація напруженості": Le Monde попереджає про "нову смертоносну зброю" Росії

FPV-дрони широко використовуються по обидві лінії фронту

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Останніми місяцями російські окупаційні війська на війні проти України домоглися переваги у використанні безпілотників, широко застосувавши нововведення — оптоволоконні БПЛА, несприйнятливі до електронних перешкод.

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що, судячи з усього, саме це справило великий вплив на часткове відвоювання території в Курській області.

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Варто нагадати, що восени 2024 року для розв’язання проблеми радіоелектронного придушення росіяни першими застосували безпілотники з дротовим управлінням, тобто ті, що управляються за допомогою довгого тонкого оптоволоконного кабелю.

Цьому передувало те, що використання FPV-дронів набуло широкого поширення по обидва боки фронту. Згідно зі звітом Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), від 60% до 70% матеріальних втрат російської армії припадає на ці пристрої.

«Їхнє поширення досягло такого масштабу, що обидві сторони поступово оснастили себе пристроями постановки перешкод, щоб нейтралізувати їх шляхом порушення радіосигналу між пілотом і його апаратом. І щоб обійти ці перешкоди, інженери придумали ідею оснастити їх фізичним зв’язком, що залишається непорушеним доти, доки не розірветься», — пояснюється у статті.

У підсумку дрон оснащують надтонкою одноразовою оптоволоконною котушкою, вага якої варіюється від менш ніж 300 г на 1 км до 4,8 кг на 30 км. Водночас «оптодрон» може працювати ближче до землі, зокрема в лісових або міських районах.

Як запевнив французький виробник SEDI-ATI, який пропонує цю технологію, волокно розгортається без ризику заплутування: «Політ над деревами, над водою, по колу, задом наперед або навіть навколо стовпа — не проблема».

За словами наукового співробітника кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона Марини Мирон, коли такі безпілотники вперше з’явилися на передовій, «українці зазвичай насміхалися над ними».

«Потім вони почали їх копіювати, що доводить їхню ефективність. Оскільки вони несприйнятливі до перешкод, єдиний спосіб їх нейтралізувати — це розстріляти, але це дуже складно», — зазначила вона.

Початковий скептицизм подолала практично повна невразливість сигналу.

«Не можна заперечувати, що ми маємо справу з більш систематичним і, вперше, по-справжньому масованим використанням керованих по дротах безпілотників типу FPV», — констатував науковий керівник Інституту стратегічних і оборонних досліджень при Університеті Ліон-III Тібо Фуйє.

Наразі українські військові шукають рішення, як нейтралізувати ці російські безпілотники.

Один із можливих варіантів — перехоплення «оптодронів» за допомогою спеціальних радарів, на прикладі того, як це раніше демонстрував командир 414-го батальйону ударних безпілотників української армії «Птахи Мадяра» Роберт Бровді

«Ми щойно розгорнули кілька спеціальних радарів, які виявляють FPV через оптоволокно. На даному етапі вони працюють на відстані від 3 до 4 кілометрів. Потім злітає безпілотник-перехоплювач, наближається до (ворожого) дрона і знищує його за допомогою контрольованого вибуху», — каже він.

Роберт Бровді рекомендував армії «швидко і масово» оснаститися цими мобільними радарами, щоб розмістити їх через кожні 2-4 кілометри вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, Росія наростить атаки «Шахедами» ближчими місяцями: у ЦПД пояснили мету ворога