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Експрацівниці міграційної служби, яка видає паспорти РФ на Луганщині, загрожує довічне ув'язнення – ДБР

Експрацівниці міграційної служби, яка видає паспорти РФ на Луганщині, загрожує довічне ув'язнення – ДБР

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Експрацівниці міграційної служби, яка видає паспорти РФ на Луганщині, загрожує довічне ув'язнення – ДБР

Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР повідомило про підозру експрацівниці міграційної служби, яка видає російські паспорти в Луганській області.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру працівниці одного з районних відділів Управління Державної міграційної служби України в Луганській області, яка після російського вторгнення обійняла посаду в окупаційній структурі. Жінці загрожує довічне ув'язнення.  

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, після захоплення росіянами населених пунктів Сватівського району на Луганщині, колишня співробітниця міграційної служби почала працювати у так званому "Міловському районному відділі внутрішніх справ МВС ЛНР". Вона видає російські паспорти на тимчасового окупованих територіях. 

Експрацівниці міграційної служби повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Херсоні провели обшуки в колишньому маєтку "гауляйтера" Сальдо.

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Дата публікації
Перегляди
323
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