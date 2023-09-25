Естафета від Криму: "бавовна" завітала на Курщину та Бєлгородщину

Окупанти впевнено рапортують, що їхня "певео" збила безпілотники, а у Мережі публікують звуки вибухів, які свдчать радше про "прильоти", а не роботу ППО.

Увечері, 25 вересня, росіяни знову поскаржилися на "бавовну" у прикордонних Курській та Бєлгородській областях.

Так, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що у Курському районі працює російська "Певео" і закликав росіян зберігати спокій.

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А російське Міноборони похвалилося, що нібито їхня "Певео" збила сім українських безпілотних літальних апаратів над Бєлгородською областю і два – на Курською.

За попередніми даними від бєлгородського губернатора Вячеслава Гладкова, постраждалих немає. Уламки одного з дронів пошкодили автомобіль.

Українська сторона цю інформацію не коментує.

Тим часом у соцмережах публікують відео з вибухами у Курській області.

У Курській та Бєлгородській областях лунали вибухи: росіяни скаржаться на безпілотники

Нагадаємо, ввечері 25 вересня в окупованому Криму лунала повітряна тривога. Місцеві повідомляли про вибухи у Севастополі та Джанкої. Окупанти зі страху підняли свою авіацію в Криму.

Минулої ночі Курськ був атакований безпілотниками. За інформацією 24 каналу, у Курську внаслідок атаки є влучання у будівлю російського МВС.

Також повідомлялося, що внаслідок вчорашньої атаки безпілотником по аеродрому "Халіно" в Курській області було знищено керівництво авіаполку РФ.