Естонець покинув службу в НАТО і за власні кошти навчає українців злагоджено нищити ворога

Громадянин Естонії після повномасштабного вторгнення змінив своє життя, аби підтримати українців - звільнився з армії НАТО, щоби власним коштом навчати українських бійців.

Максиму 29 років і останні сім він був професійним військовим в армії НАТО, йдеться в ТСН.

Та з початком російського повномасштабного вторгнення для чоловіка життя змінилось. Він приїхав до України і за власні кошти навчає бійців. «Україна зараз воює за всю Європу. Я вважаю себе естонцем, але залишити Україну теж не зміг», - каже він.

Бійці знешкоджують уявного ворожого «тигра», забирають мапи та засоби зв’язку і без втрат повертаються. Аби так бездоганно було і у справжньому бою, усе відпрацьовується до дрібниць. Все, що відпрацював за сім років контрактної служби і під час бойових операцій, Максим тепер передає українським захисникам.

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Розповідає, що в юності навчався в Україні комп’ютерним технологіям. І зараз лишитися осторонь не зміг. Максиму довелося звільнитися зі служби і навіть втратити право на військову пенсію, аби опинитися тут. «Люди тут дома втрачають, так що мої заощадження – це так собі», - переконує Максим.

Він приїхав за підтримки асоціації українських організацій в Естонії. Та проводить навчання захисників власним коштом. «Передаю їм щонайменше вогневої підготовки, тактики. Намагаюся якнайбільше навчити їх координувати свої дії з іншими підрозділами. Ось це проблема росіян, що вони взагалі не координовані. Це просто маса, яка пре грубою силою», - каже військовий.

Ще кілька місяців тому ці бійці не мали жодного бойового досвіду. У мирному житті - юристи, забудовники та навіть посадовці - нині посилено навчаються за стандартами НАТО. «Насамперед - продуманість. Все до дрібниць. По-друге, це людяність. Підхід натовської армії до людей – це не видатковий матеріал, це сила», - каже Максим.

Це наче у футболі - в кожного визначена роль, бійці діють за оптимальним алгоритмом. «Воно все виглядає доволі просто, як для дітей. Але воно доволі ефективне. Недарма армія НАТО вважається нині найсильнішою», - кажуть бійці на підготовці.

Після навчання вони усі незабаром боронитимуть Україну на полі боя. Максим сподівається, його наука збереже бійцям життя та прискорить перемогу. «Зараз я навчив п'ятдесят чоловік, а ці п'ятдесят чоловік навчать ще п'ятдесят чоловік. Це скільки хлопців залишаться здоровими та повернуться додому», - підсумовує Максим.

Він продовжить підготовку українських захисників і надалі, поки вистачить заощаджень. Що Україна переможе, жодних сумнівів не має.

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