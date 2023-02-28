Естонія може виробити понад мільйон артилерійських снарядів. Для цього потрібно укласти низку важливих контрактів з партнерами.

Про це ТСН.ua розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

“Протягом останніх 30 років у Європі було досить стабільно. До цього у нас була Холодна війна. Тоді витрати на оборону в європейських країнах були значно вищими. Але оскільки в Європі був мир без жодної війни, тому виробничі лінії були скорочені, а оборонна промисловість не здатна на виробництво в таких великих обсягах. Це означає, що чекати більше немає часу. Я знаю, що багато заводів уже завершили роботу і мають нові додаткові потужності для виробництва боєприпасів. Але ми чекаємо, що галузь також отримає контракти. Бо одних слів замало. І тому Естонія виступила з пропозицією виробити не менше одного мільйона артилерійських снарядів”, - зазначив Ханно Певкур.

Також він додав, що немає значення, як саме буде фінансуватися виробництво, чи це буде Європейський фонд миру ЄС, чи щось інше.

“Суть проста: нам потрібно більше снарядів для України. І для цього галузі потрібні контракти. Коли у них буде довгостроковий контракт, вони прискорять і збільшать своє виробництво. Отже, це відповідь на питання, чи ми можемо виробляти. Так, ми можемо. Але коли будуть укладені контракти, ми побачимо зростання виробництва”, - підкреслив міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, що Путін отримує спотворену інформацію про війну, недооцінює Україну та НАТО. Цьому передував ланцюжок подій та витрачені десятки мільйонів доларів "п’ятою колоною" на спробу дестабілізації ситуації всередині України.

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