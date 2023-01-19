Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги: що туди ввійде

Уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом, наданим країною до цього часу.

Видання ERR пише, що Україна отримає десятки гаубиць калібру 155 і 122 мм, тисячі снарядів, вантажівки, понад сотню протитанкових гранатометів Carl Gustav і понад тисячу боєприпасів до них.

"Якщо впаде Україна, опиниться під загрозою свобода решти світу. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх держав, зокрема Естонії", — сказала премʼєр-міністерка Кая Каллас.

Таким чином, військова допомога Естонії збільшиться до 370 мільйонів євро і становитиме понад 1% від валового внутрішнього продукту Естонії.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 січня, на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться зустріч представників Міноборони України із західними союзниками, де обговорять надання Києву необхідного озброєння.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що низка європейських держав виступила з ідеєю створення танкової коаліції для України.

У вівторок, 17 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, розвивалася впродовж усієї війни і Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні "все, що їй потрібне для успіху на війні".

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