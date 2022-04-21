Естонія першою серед країн ЄС визнала дії Росії в Україні геноцидом

Естонія визнала дії Росії в Україні геноцидом.

Як повідомила голова партії Слуга народу" Олена Шуляк, парламентарі Естонії ухвалили історичне для України рішення.

Вона зазначила, що естонці першими, ще у далекому 1993 році, визнали влаштований сталінською Росією Голодомор геноцидом українського народу.

"Ми знаємо Естонію як країну нульової толерантності до будь-якого тоталітаризму, диктатури, геноциду та інших проявів нелюдської антигуманної політики. І сьогодні вони першими розглянули питання про визнання геноциду, який вчинила та сама Росія на території України - але вже у ХХІ столітті", - наголосила Шуляк.

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Голова партії "СН" додала, що визнання дій Росії геноцидом важливо не лише для України, але і для Європи, і для решти світу.

"Ганебна, страшна, нелюдська практика геноциду повинна бути назавжди стерта з життя світу. Найменші натяки і прояви на неї повинні бути засуджені і покарані до того, як перетворяться на катастрофу. Світовий порядок ХХІ століття не повинен містити самої можливості геноциду. Це - висока і велика місія для всіх людей доброї волі на нашій планеті. І Естонія сьогодні зробила перший крок до того, щоб цю місію виконати", - зазначила Шуляк та висловила вдячність естонським колегам всьому народу за підтримку України у тажкі часи.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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