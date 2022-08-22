Естонія пропонує включити до восьмого санкційного пакету проти РФ повне енергетичне ембарго

Естонія також пропонує повністю заборонити в'їзд громадян Росії до Євросоюзу.

Згідно з пропозицією Естонії, восьмий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії повинен включати всеосяжне ембарго на енергоносії.

Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, пише ERR.

"Ми маємо високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України", - сказав він.

Міністр перерахував пропозиції Естонії щодо нових антиросійських санкцій: комплексне ембарго на енергоносії; санкції, накладені на деякі нові товарні групи та особи; а також остаточне відключення російських банків від системи розрахунків SWIFT.

Естонія також пропонує заборонити в'їзд громадян Росії до Євросоюзу.

"Понад 10 млн громадян Росії мають право на в'їзд до Європейського союзу. Хтось має зробити перший крок, і сподіваюся, нам вдасться досягти загальноєвропейської угоди за деякими формулюваннями", - зазначив Рейнсалу.

Рейнсалу заявив, що Росія грає на втомі Європи, намагаючись з'ясувати, чия сила волі сильніша.

"Ми маємо заявити, що це помилкова надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію настільки, що остання буде змушена відступити. Важливо виявити рішучість та твердість характеру", - наголосив він.

Нагадаємо, Кулеба розповів, коли ЄС може запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії.

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