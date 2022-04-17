Естонія закрила свої порти для суден з Росії - ЗМІ

Естонія закрила свої порти для суден з Росії - ЗМІ

Виключення можуть зробити лише для російських кораблів, які зазнають лиха.

Від 17 квітня Естонія закрила свої порти для морських суден з Російської Федерації.

Про це повідомляє ERR.

Так, суднам під російським прапором заборонено заходити до портів ЄС, зокрема і Естонії. Йдеться про один із санкційних заходів, раніше схвалений Європейським Союзом.

Більше того, у Міністерстві економіки і комунікацій Естонії зазначили, що порти Європейського Союзу відтепер також закриті для суден, які змінили свій прапор з російського на інший після 24 лютого. За словами очільника відомства Тааві Ааса, вся Європа переосмислює свою економічну діяльність і стає дедалі незалежнішою від Росії.

"Кремль не показує жодних ознак припинення своєї агресії, тому Європа поступово шукає стратегічні способи зробити вартість війни настільки високою, щоб зникла перспектива продовження військового наступу на Україну. Крім країн, всі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, повинні будуть переосмислити свою діяльність, щоб впоратися в новому економічному просторі", - сказав Аас.

Виключення можуть зробити лише для російських кораблів, які зазнають лиха, але лише з дозволу Департаменту поліції і прикордонної охорони, який заздалегідь визначить необхідність надання допомоги.

Варто зазначити, що раніше до заборони заходити кораблям РФ до свої портів заявили Болгарія, Італія, Румунія та Бельгія

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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