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"Ето дрони фівіпі": біля Авдіївки ЗСУ "підсмажили" техніку росіян (відео)

"Ето дрони фівіпі": біля Авдіївки ЗСУ "підсмажили" техніку росіян (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
631
Час на прочитання
1 хв
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"Ето дрони фівіпі": біля Авдіївки ЗСУ "підсмажили" техніку росіян (відео)

Знищена техніка росіян біля Авдіївки / Фото: скриншот

ЗСУ атакували дронами військову техніку окупантів.

Українські військові уразили дронами техніку окупантів, яка рухалася дорогою до Авдіївки.  

У Мережі показали відео, на якому росіяни зафільмували свою знищену військову техніку.

"Це дрони фівіпі. Камикадзе в*бав "Урал", і ще "Газельку", - каже за кадром окупант.

Так, на кадрах видно, позашляховик, який палав, знищену вантажівку та мікроавтобус. Окупанти скаржаться на атаки дронів-камікадзе. 

На відео також показано, що загинув, щонайменше, один солдат РФ, – його тіло було у кабіні вантажівки.

Нагадаємо, аналітики DeepState розповіли, що окупанти використовують проти ЗСУ хімзброю на двох гарячих напрямках фронту.

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ЗСУ "підсмажили" техніку росіян біля Авдіївки 

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Дата публікації
Перегляди
631
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