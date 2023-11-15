"Ето дрони фівіпі": біля Авдіївки ЗСУ "підсмажили" техніку росіян (відео)

ЗСУ атакували дронами військову техніку окупантів.
Українські військові уразили дронами техніку окупантів, яка рухалася дорогою до Авдіївки.
У Мережі показали відео, на якому росіяни зафільмували свою знищену військову техніку.
"Це дрони фівіпі. Камикадзе в*бав "Урал", і ще "Газельку", - каже за кадром окупант.
Так, на кадрах видно, позашляховик, який палав, знищену вантажівку та мікроавтобус. Окупанти скаржаться на атаки дронів-камікадзе.
На відео також показано, що загинув, щонайменше, один солдат РФ, – його тіло було у кабіні вантажівки.
Нагадаємо, аналітики DeepState розповіли, що окупанти використовують проти ЗСУ хімзброю на двох гарячих напрямках фронту.
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