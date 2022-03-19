Евакуація 20 березня відбудеться з Київської області та з Маріуполя

Евакуація 20 березня відбудеться з Київської області та з Маріуполя

Запланована також доставка гуманітарної допомоги.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала на 20 березня гуманітарні коридори з Київської області та з Маріуполя Донецької області.

Про це вона сказала у відеозверненні 19 березня.

"Завтра ми плануємо маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області", – розповіла Верещук.

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 19 березня

Нагадаємо, вона також повідомляла, що 19 березня з 10-ти гуманітарних коридорів спрацювало 8. Загалом вдалося евакуювати 6623 людини.