Евакуація 20 березня відбудеться з Київської області та з Маріуполя

Запланована також доставка гуманітарної допомоги.
Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала на 20 березня гуманітарні коридори з Київської області та з Маріуполя Донецької області.
Про це вона сказала у відеозверненні 19 березня.
"Завтра ми плануємо маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області", – розповіла Верещук.
Нагадаємо, вона також повідомляла, що 19 березня з 10-ти гуманітарних коридорів спрацювало 8. Загалом вдалося евакуювати 6623 людини.
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