Евакуація бізнесу: сотні фірм шукають можливість переїхати до Закарпаття

Проте в регіоні готові взяти лише тих, хто не зашкодить їхній екології.

Приватні підприємства разом із працівниками активно переселяються в західні регіони з областей, де нині ведуться бойові дії. До таких кроків закликав Кабмін, аби врятувати економіку. Усі витрати Уряд обіцяє відшкодувати. Евакуйовані фірми вже готові приймати на Закарпатті. Для бізнес-переселенців там активно шукають приміщення, щоби максимально спростити процес евакуації, навіть створили спеціальний чат-бот.

Про це йдеться в ТСН.

Закарпаття готується приймати евакуйовані підприємства із «гарячих» точок країни. Бажаючих переїхати - чимало. За кілька днів з моменту створення програми вже понад півтисячі заявок. Перші два підприємства-охоронна фірма та завод зі збірки авто, вже запрацювали на новому місці. «Із трьох підприємств, які фактично перемістили свої виробничі потужності - два на Закарпатті. Очікуємо, що найближчі дні цих підприємств буде добрий десяток. Ми над цим активно працюємо», - каже заступник голови Закарпатської військової адміністрації Василь Іванчо.

Головне- відшукати для евакуйованих фірм приміщення. З цим проблем не буде, запевняють посадовці. Ще з радянських часів в регіоні стоять закинуты виробництва, їх терміново приводять до ладу. Щодо самого процесу переїзду бізнесу, обіцяють максимально спросити оформлення. «Для цього був створений у області телеграм чат-бот, який дозволяє отримати інформацію від підприємства, яке хоче перенестись на Закарпаття», - каже начальниця управління регіонального розвитку Закарпатської ОВА Юлія Плиска.

Бажаючим евакуювати підприємство разом з працівниками необхідно заповнити анкету в телеграм-боті, а далі очікувати на дзвінок. Тільки за сьогодні, кажуть у Закарпатській військовій адміністрації, опрацювали майже 200 таких заявок. Обіцяють знайти місце для усіх, лиш попереджають про одне «але». «Ппідприємці мають враховувати - екологічна наша унікальність має бути збережена і ці виробничі потужності мають дотримуватися екологічних норм чинного законодавства», - попереджає директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Іван Завидняк.

Найбільше бажаючих перенести свій бізнес на захід країни - у харчовій, текстильній, деревообробній та машинобудівній галузях. Нині для виробництв шукають відповідні місця для розміщення. Майже дві сотні місцевих бізнесменів вже зголосилися прийняті евакуйовані фірми у себе. Дехто безкоштовно, дехто очікує сплати оренди. Щоб вона не була надто високою, стежитимуть посадовці регіону.

«Ті, хто виявили бажання розмістити цих платників, мають розуміти, що ця орендна плата має бути символічною, або перші місяці її взагалі не має бути», - додає Іванчо.

Чоловіків, що працюватимуть на евакуйованих фірмах, обіцяють звільнити від мобілізації й поселити. Щоправда, з останнім можуть виникнути проблеми: в регіон вже приїхало багато вимушених переселенців, місць для проживання обмаль. Тож облаштовуватимуть нові.

Нині в області вже активно шукають приміщення для сотні підприємств.

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