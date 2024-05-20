Евакуація цивільних з "Азовсталі": Редіс показав рідкісне фото перемовин з росіянами

Підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" показав фото перемовин з росіянами про евакуацію цивільних громадян з "Азовсталі" у травні 2022 року.

Світлину він опублікував у Facebook.

Вона була зроблена під час перемовин на нейтральній території між підприємством "Комунальник" та металургійним заводом "Азовсталь" у травні 2022 року.

Редіс на перемовинах з росіянами про евакуацію цивільних з "Азовсталі" / Фото/Facebook: Денис Прокопенко

"Два роки тому ми отримали наказ від вищого військово-політичного керівництва країни – припинити оборону Маріуполя та вийти з території "Азовсталі" у полон. До цього, в результаті раунду важких перемовин з російською стороною, було досягнуто домовленостей щодо евакуації цивільних із заводу "Азовсталь". Сотні людей, жителів Маріуполя, які знайшли прихисток на території заводу, були врятовані. Всі цивільні, які переховувалися від ворожих бомбардувань на "Азовсталі", лишилися живими. Остання цивільна особа залишила територію заводу 7-го травня 2022 року", - йдеться у дописі.

Як зазначив Прокопенко, після цього Маріупольський гарнізон продовжував тримати оборону до відповідного наказу вищого командування.

"Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців, котрі загинули у міських боях та в результаті теракту в Оленівці, і свобода сотень наших побратимів, які вже 2 роки знаходяться у російському полоні. Минуло 2 роки. 2 роки спротиву понад 900 військовослужбовців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов", котрі своїми відчайдушними діями врятували Україну, а зараз перебувають у російському полоні. Їхні імена не забуті. Сьогодні кожен наш бій, кожен постріл і кожен крок має на меті одне — повернути полонених азовців додому. І поки цього не станеться, ми не зупинимось і не припинимо боротьбу. Ми повернемо всіх. І визволилимо кожного", - резюмував Денис Прокопенко.

Нагадаємо, відомий військовий розкрив правду, чи готували "Азовсталь" до повномасштабної війни.

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