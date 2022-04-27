Евакуація цивільних з Маріуполя: ООН готує команду для проведення операції

Організація Об'єднаних Націй веде підготовку до евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

У вівторок, 26 квітня, генсек ООН Антоніу Гутерреша зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і після зустрічі на офіційному сайті ООН повідомили про принципову згоду президента РФ на участь організації разом із Червоним Хрестом в евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі.

За словами представника генерального секретаря всесвітньої організації Фархана Хака, зараз ООН формує команду, яка повинна взяти участь в евакуації мирних жителів з Маріуполя.

Він повідомив, що підготовка до цієї операції може розтягнутися на кілька днів. Також зазначається, що наразі продовжуються переговори з владами Росії й України щодо забезпечення умов для евакуації.

"Наше управління з гуманітарних питань готує команду від ООН для координації евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Сьогодні, у середу, у нас велося обговорення з владою у Москві та Києві для розробки операційних рамок з евакуації цивільного населення. Нам необхідно кілька днів для підготовки цієї неймовірно складної операції. Ці зусилля робляться просто зараз", - заявив Хак.

За його словами, для проведення операції з евакуації необхідно переконатися в припиненні військової діяльності на території Маріуполя. "Поки що таких умов на землі немає", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський президент заявив на цій зустрічі з генсеком ООН про відсутність бойових дій у Маріуполі. Окрім того, він запевнив, що російська сторона перебуває в контакті з тими військовими, які перебувають у підземеллях "Азовсталі" і які, за його словами, “повинні відпустити мирних мешканців”.

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