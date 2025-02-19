Евакуація цивільних з Торецька вже неможлива: військовий розповів про ситуацію в місті

Цивільного населення в Торецьку залишилося небагато, але люди ці люди заважають Силам оборони виконувати свою роботу.

Попри те, що росіяни вже тричі звітували про захоплення Торецька, ЗСУ досі тримають оборону міста. Але невелика кількість цивільного населення, що досі залишається в майже повністю зруйнованому Торецьку, ускладнює роботу українським захисникам.

Про це розповів заступник командира 21 окремого батальйону спецпризначення Окремої президентської бригади з артилерії, майор Михайло на псевдо "Титан" в інтерв'ю "Громадському радіо".

За словами військового, ті люди, які раніше з різних причин не виїхали з Торецька, тепер евакуюватись вже не зможуть.

"Евакуацію з самого Торецька вже ніхто не проведе, адже туди важко заїхати нам, а вивезти цивільних людей тим більше", – пояснив "Титан".

Він уточнив, що цивільного населення в Торецьку залишилося небагато, але не назвав точну кількість людей.

"Вони дуже відволікають насправді… Тим більше коли це ніч. Незрозуміло, хто це, і ти вагаєшся. Це дуже важко", – додав військовий.

Нагадаємо, військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко розповів, що окупанти малими групами намагаються вклинитися між позиціями українських Сил в районі Торецька. Але українським захисникам вдалося загальмувати ворога.

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