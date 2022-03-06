Евакуація із Дніпра: на вокзалі встановили намети та облаштували польові кухні (фото)

Евакуація із Дніпра: на вокзалі встановили намети та облаштували польові кухні (фото)

Люди можуть поїсти та зігрітися.

На залізничному вокзалі у Дніпрі, звідки евакуюють людей на захід України, встановили намети для обігріву.

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Про це повідомили в ДСНС.

Тепер люди, які вимушені покидати свої домівки через війну, можуть чекати на потяг у теплі.

Також рятувальники розгорнули дві польові кухні. Жінки та діти мають змогу поїсти та зігрітися гарячим чаєм.