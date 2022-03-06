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Евакуація із Дніпра: на вокзалі встановили намети та облаштували польові кухні (фото)

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Люди можуть поїсти та зігрітися.

На залізничному вокзалі у Дніпрі, звідки евакуюють людей на захід України, встановили намети для обігріву.

Про це повідомили в ДСНС.

Тепер люди, які вимушені покидати свої домівки через війну, можуть чекати на потяг у теплі.

Також рятувальники розгорнули дві польові кухні. Жінки та діти мають змогу поїсти та зігрітися гарячим чаєм.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Корисні поради:

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