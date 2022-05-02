Евакуація із Маріуполя 2 травня: стало відомо про дві додаткові локації для посадки людей

Евакуація з Маріуполя триває. Влада просить повідомити знайомим, які перебувають у місті, про локації.

Як повідомили у Маріупольській міській раді, сьогодні, 2 травня, відкрито дві додаткові локації для зібрання людей.

"Офіційно. Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації", – розповіли у міськраді.

ООН та Червоний Хрест підтвердили, що у Мангуші та на Луначарському кільці людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть з Маріуполя.



"Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (в кінець колони)", - додали у міськраді.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що 1 квітня, "після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн і пропозицій", вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі".

Волонтер врятував близько тисячі людей з окупованого Маріуполя

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