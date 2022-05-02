Евакуація із Маріуполя: у Мангуші окупанти проводитимуть фільтрацію

2 травня відбудеться евакуація з Маріуполя, влада міста повідомила про дві додаткові локації для посадки людей.
Евакуація населення з Маріуполя триває.
Мер Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Мангуші буде посадка в автобуси. Однак росіяни проводитимуть фільтрацію.
"Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко", - зазначив він.
У Бердянську та Луначарському кільці буде посадка в автобуси. Власники автівок можуть долучитись до колони.
"По часу посадок по пунктам маршруту - час залежить від проходження колони. Тому час посадки не призначено. Розуміємо, але треба буде чекати. Повідомляйте близьких і рідних. Чекаємо на всіх вдома", - наголосив мер.
Нагадаємо, 2 травня відбудеться евакуація людей з Маріуполя. Стало відомо про дві додаткові локації для посадки.
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