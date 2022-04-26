Евакуація мешканців Луганщини триває: звідки можна виїхати 26 квітня

Сьогодні, 26 квітня, буде чергова спроба евакуації людей з Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної, Рубіжного.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися з регіону.

На 26 квітня визначено п’ять населених пунктів для евакуації – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське.

Про це він повідомив у Telegram.

"Розумію, що важко евакуюватись тим, хто ніколи не був за межами Луганщини, – але виїжджайте, в інших регіонах України є життя, життя в безпеці", - наголосив він.

Місця збору для евакуації у вівторок, 26 квітня:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Щербакова, 1-а;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що з кожним наступним разом діставатися до зони гострих бойових дій все важче.

"Вчора не дочекалися автобусу рубіжани – транспорт обстріляли росіяни. Люди хотіли врятуватися, але ворог вважав інакше. Ми щодня намагаємося доїхати до кожного місця зборів, як і сьогодні. Розумію, що важко евакуюватись тим, хто ще ніколи не був за межами Луганщини. Таких людей тисячі, у тому числі й в містах. Але виїжджайте, в інших регіонах України є життя, життя в безпеці. Автобуси вже в дорозі. Евакуація безкоштовна", - написав він.

Нагадаємо, окупанти зрівняли з землею і захопили одне із сіл Луганської області.

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