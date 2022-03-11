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Евакуація мирного населення з сіл поблизу Києва: названі місця збору

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Евакуація мирного населення з сіл поблизу Києва: названі місця збору

ДСНС

Хто на власному авто приєднуйтесь до колони і не забудьте забрати сусідів!!!!

Названі місця збору у селах поблизу Києва для евакуації 11 березня мирного населення.

Евакуація з сіл поблизу Києва! Точки збору:

1. с. Андріївка, вул. Меля, 114 (сільська рада)
2. с. Микуличі, вул. Центральна, 1 (сільська рада)
3. м. Буча, вул. Енергетиків, 12 (міська рада)
4. смт. Бородянка, вул. Центральна, 331 (сільська рада)
5. м. Гостомель, перехрестя вул. Вокзальна та вул. Лісова
6. Козаровичі, тренінговий центр ГУНП у Київській області

Хто на власному авто приєднуйтесь до колони, не забудьте забрати сусідів!!!!

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день. 

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