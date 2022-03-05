Евакуація мирного населення у Маріуполі переноситься: російська сторона продовжує обстрілювати місто

Людей просять розходитись і прямувати до місць укриття.

Евакуація мирного населення у Маріуполі з метою безпеки переноситься.

Як повідомляє Маріупольська міська рада, російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжує обстріл як самого Маріуполя так і його околиць. Людей просять негайно розходитись і прямувати до місць укриття.

"Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з російською федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть мешканців міста поліцейські за допомогою гучномовців", - сказано у повідомленні.