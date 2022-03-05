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Евакуація мирного населення у Маріуполі переноситься: російська сторона продовжує обстрілювати місто

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Евакуація мирного населення у Маріуполі переноситься: російська сторона продовжує обстрілювати місто

Людей просять розходитись і прямувати до місць укриття.

Евакуація мирного населення у Маріуполі з метою безпеки переноситься.

Як повідомляє Маріупольська міська рада, російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжує обстріл як самого Маріуполя так і його околиць. Людей просять негайно розходитись і прямувати до місць укриття.

"Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з російською федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть мешканців міста поліцейські за допомогою гучномовців", - сказано у повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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