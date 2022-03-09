Евакуація мирного населення з Ірпеня буде продовжена 10 березня – мер міста

Сьогодні з міста також евакуйовували людей.

У четвер, 10 березня, евакуація мирного населення з Ірпеня буде продовжена.

Як повідомив мер міста Олександр Маркушин, будуть вивозити з міста людей, які не можуть самостійно евакуюватися. Також за зверненням мирними жителям привезуть ліки, їжу та воду.

"Від завтра будемо допомагати людям за зверненням. Багато лежачих, багато хворих. Будемо возити ліки, їжу, воду. Хто не може самостійно евакуюватися - будемо за допомогою спецавтомобілів перевозити і евакуйовувати", - повідомив мер міста.

Зазначимо, сьогодні також евакуйовували мирних жителів з Ірпеня. Люди успішно доїхали до столиці.

"Сьогодні провели евакуації за допомогою зеленого коридору. З центру міста виїжджали автобуси. Люди дібралися до Києва, все добре", - повідомив мер.

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