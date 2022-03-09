Евакуація мирного населення з Сум буде продовжена 9 березня - голова ОДА

Виїхати з міста можна як власним транспортом, так і автобусами.

У середу, 9 березня, евакуація мирного населення з Сум буде продовжена.

Як у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави подовжено, сьогодні з 9:00 до 21:00 можна буде виїхати як власним транспортом, так і автобусами.

"Усю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9:00 до 21:00. Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю", - зазначив Живицький.

Він додав, що влада Сум ще додатково повідомить про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста.

Раніше окупанти не давали мирним мешканцям змоги покинути місто Ірпінь і відкривали вогонь просто по людях. Так, 6 березня під час евакуації людей з Ірпеня окупанти відкрили обстріл, внаслідок чого загинула сім'я: мама, тато та двоє дітей. Люди були змушені ховатися під зруйнованим мостом.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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