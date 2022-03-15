Евакуація населення з Сумської області: які маршрути будуть 15 березня

Буде діяти кілька "зелених коридорів".
У вівторок, 15 березня, відбудеться евакуація мирних мешканців з населених пунктів Сумської області, які сильно потерпають від обстрілів російської армії.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Зелені коридори" будуть діяти у кількох містах: Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин.
Усі ці маршрути офіційно погоджено, наголосив Живицький. Вони будуть діяти від 09:00 до 21:00.
До слова, кілька останніх днів в області не відбувалася евакуація населення. Адже не вдавалося погодити маршрути "зелених коридорів".
Як повідомлялося, 14 березня відбувалася евакуація населення з потерпілих від обстрілів Росії регіонів. Втім, з десяти коридорів спрацювало лише сім. Було вивезено близько чотирьох тисяч людей. Зокрема, у Київській області врятовано 2028 людей, у Луганській - 1780 людей.
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