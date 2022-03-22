Евакуація подалі від війни: графік додаткових потягів на 22 березня

Евакуація подалі від війни: графік додаткових потягів на 22 березня

Усі евакуаційні потяги прямують до західних областей України та Польщі.

На вівторок, 22 березня, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Краматорська та Одеси.

Графік додаткових евакуаційних рейсів потягів на 22 березня:

Харків:

7:50 - №905/906 Харків - Хелм;

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород;

15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Кривий Ріг:

11:30 - №210/209 Кривий Ріг - Львів.

Краматорськ:

13:00 - №275/274 Краматорськ - Львів;

16:00 - №277/276 Краматорськ - Львів.

Одеса:

22:32 – Одеса – Ужгород.

Київ:

8:00 – Київ (ст. Дарниця) – Львів;

19:13 – Київ – Хелм.

"У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві від 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години", - зазначили в "Укрзалізниці".

Повний актуальний графік поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.

Зазначимо, що евакуація потягами для пасажирів безкоштовна. Пріоритет під час посадки - дітям, жінкам, людям похилого віку, людям з інвалідністю.

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