Евакуація подалі від війни: графік додаткових потягів на 22 березня

Усі евакуаційні потяги прямують до західних областей України та Польщі.
На вівторок, 22 березня, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Краматорська та Одеси.
Графік додаткових евакуаційних рейсів потягів на 22 березня:
Харків:
- 7:50 - №905/906 Харків - Хелм;
- 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Кривий Ріг:
- 11:30 - №210/209 Кривий Ріг - Львів.
Краматорськ:
- 13:00 - №275/274 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №277/276 Краматорськ - Львів.
Одеса:
- 22:32 – Одеса – Ужгород.
Київ:
- 8:00 – Київ (ст. Дарниця) – Львів;
- 19:13 – Київ – Хелм.
"У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві від 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години", - зазначили в "Укрзалізниці".
Повний актуальний графік поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.
Зазначимо, що евакуація потягами для пасажирів безкоштовна. Пріоритет під час посадки - дітям, жінкам, людям похилого віку, людям з інвалідністю.
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