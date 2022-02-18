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Евакуація, сирени і черги: яка зараз ситуація на окупованому Донбасі

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Евакуація, сирени і черги: яка зараз ситуація на окупованому Донбасі

t.me/breakingmash

Окупанти на Донбасі вже розпочали вивозити місцевих мешканців до РФ.

На непідконтрольній українській владі території Донбасу окупанти оголосили про евакуацію населення до Росії, лякаючи місцевих жителів міфічним "наступом" українських військ.

ТСН. ua зібрав всю інформацію про все, що зараз відбувається в ОРДЛО.

Евакуація

Ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявили про евакуацію населення до Росії. Людей запланували розпочати вивозити уже сьогодні ввечері. Першими, за повідомленнями російських ЗМІ та Телеграм-каналів, стали вивозити дітей з інтернатів.

Жителям окупований територій стали приходити на телефони СМС з переліком КПП, куди власники своїх автівок мають виїхати.

© Фото з соціальних мереж
Фото з соціальних мереж

"Мобілізація"

Проте евакуйовувати будуть не всіх. Окупанти заборонили виїзд з ОРДЛО чоловіків віком від 18 до 55 років.

Всіх чоловік, за інформацією соцмереж, звозять до так званих "військоматів", де роздають зброю.

Черги

Тим часом у Мережі вже з'являються фото та відео черг на заправках та біля банкоматів в ОРДЛО.

Сирена

Сьогодні вжень в окупованому Донецьку запрацювала сирена "цивільної оборони". Як пишуть росЗМІ, звук пролунав приблизно о 16.25 за київським часом, потім затих і поки що не повторився. За непідтвердженою інформацією, сирену вмикали й в інший містах окупованого Донбасу, зокрема у Горлівці.

Проблеми зі зв'язком

Як повідомляє російський "Інтерфакс", перебої з мобільним зв'язком з'явилися у Донецьку. Проблеми зі зв'язком спостерігаються як у центрі міста, так і на його околиці, де прямо зараз відбувається евакуація.

Нагадаємо, що Україна спростовує заяви бойовиків про свій наступ і диверсії на хімоб'єктах.

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