Евакуація, сирени і черги: яка зараз ситуація на окупованому Донбасі

Евакуація, сирени і черги: яка зараз ситуація на окупованому Донбасі

Окупанти на Донбасі вже розпочали вивозити місцевих мешканців до РФ.

На непідконтрольній українській владі території Донбасу окупанти оголосили про евакуацію населення до Росії, лякаючи місцевих жителів міфічним "наступом" українських військ.

ТСН. ua зібрав всю інформацію про все, що зараз відбувається в ОРДЛО.

Евакуація

Ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявили про евакуацію населення до Росії. Людей запланували розпочати вивозити уже сьогодні ввечері. Першими, за повідомленнями російських ЗМІ та Телеграм-каналів, стали вивозити дітей з інтернатів.