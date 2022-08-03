Евакуація триває: на Донеччині за минулу добу вивезли понад 600 людей

У Донецькій області за минулу добу отримали допомогу та евакуювалися понад 600 жителів регіону.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

"За минулу добу була проведена евакуація 10 осіб із смт Нью-Йорк Бахмутського району. Також особовим складом Головного управління під час евакуації в м. Торецьк було надано допомогу 71 особі, з них 10 дітей та 1 особа з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомленні.

Також під час евакуації на залізничному вокзалі в м. Покровськ надана допомога 598 особам, з них 28 дітей та 12 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Всього від 24 лютого з населених пунктів Донецької та Луганської областей евакуйовано 9567 осіб співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління.

Нагадаємо, Верещук повідомила алгоритм дій евакуації з Донеччини.

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