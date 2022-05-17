Евакуація військових з "Азовсталі": Верещук відповіла, коли їх обміняють

Евакуація військових з "Азовсталі": Верещук відповіла, коли їх обміняють

З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було вивезено 52 поранених захисників. Коли їх стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Спецоперація з порятунку триває. На території заводу перебувало близько 600 українських військових, серед них - десятки поранених.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре", - написала вона.

Варто зазначити, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вчора повідомляла, що з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".

Про порятунок захисників "Азовсталі" повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, - ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, і ця робота потребує делікатності. І часу. Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України", - сказав президент.

У Генштабі ЗСУ теж повідомили про евакуацію бійців: "Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на “Азовсталі”, зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України".

Таким чином, станом на 17 травня відомо, що з "Азовсталі" до окупованої частини Донецької області евакуювали 264 українських військових (53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги і ще 211 осіб через гуманітарний коридор). Далі їх мають обміняти. Інші оборонці Маріуполя ще залишаються там. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона Маріуполя.

Місто, яке російські окупанти зруйнували на 95%, перебуває в облозі від 1 березня і там наразі гуманітарна катастрофа. Люди не мають медичної допомоги, чистої води та їжі. Відсутні також і комунікації.

53 важкопоранених українських військових покинули територію заводу "Азовсталь"

Читайте також: