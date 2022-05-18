Евакуація з "Азовсталі": Associated Press показало фото, як з Маріуполя вивозили захисників міста

Евакуація з "Азовсталі": Associated Press показало фото, як з Маріуполя вивозили захисників міста

В Україні розпочали секретну операцію із порятунку захисників "Азовсталі".

Так, ввечері 16 травня стало відомо, що з Маріуполя до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") було евакуйовано тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще частина бійців через гуманітарний коридор була доправлена в Оленівку ("ДНР").

Світлини, на яких видно, як відбувалася евакуація з "Азовсталі", опублікувало видання "Associated Press".

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі" (16 фото)

17 травня агентство Reuters повідомило, що з території заводу виїхало як мінімум 7 автобусів із захисниками Маріуполя. Вони були в супроводі російських військових. Кількість українських воїнів, яких евакуювали у вівторок, невідома. Українська влада це поки не прокоментувала.

Також у Мережі з'явилося відео моменту виходу українських військових з "Азовсталі" від 16 травня. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Мариуполь сейчас".

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський. Того дня з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених, зазначили в Міністерстві оборони України.

Своєю чергою слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі".

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