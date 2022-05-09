Евакуація з "Азовсталі": окупанти розлучили 4-річну Алісу з мамою

За інформацією "Азову", росіяни залишили жінку у фільтраційному таборі.

Російські окупанти розлучили жінку та її маленьку 4-річну доньку Алісу під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь"у Маріуполі.

Про це інформує полк "Азов".

За інформацією "Азову", мама дитини залишилася у фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

фото: Наталя Нагорна

"До місця призначення у Запоріжжі сьогодні, в День матері, доїхала тільки дитина, місце перебування матері поки невідомо! Просимо світову спільноту втрутитися і повернути дитині маму", - йдеться в повідомленні.

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Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина pic.twitter.com/HwVSKJiArE — АЗОВ (@Polk_Azov) May 8, 2022

Зазначимо, що відео з Алісою з бункера "Азовсталі", вперше з'явилося 17 квітня. Тоді повідомлялося, що Аліса — донька військової медикині з Маріуполя. Із перших днів облоги міста дитина перебувала в укритті, де розміщено імпровізований госпіталь і де її мама надавала допомогу пораненим військовим.

Раніше повідомлялося, що ціною трьох життів воїнів з "Азовсталі" врятували ще 173 людини.

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