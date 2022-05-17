Евакуація з "Азовсталі": Зеленський заявив, що поранених українських захисників вдалося вивезти з Маріуполя

Евакуація з "Азовсталі": Зеленський заявив, що поранених українських захисників вдалося вивезти з Маріуполя

Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", вдалося вивезти з блокади.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні в ніч проти 17 травня.

"Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців", – зазначив президент.

За інформацією Зеленського, серед бійців є важкопоранені, їм надається допомога. Глава держави наголосив, що українські герої потрібні Україні живими.

"Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу.

Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України", – підсумував він.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила деталі про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі".

Вчора, 15 травня, Міноборони Росії заявило про евакуацію поранених українських військових із "Азовсталі" до ОРДО. Українська сторона не підтверджувала цю інформацію.

Нагадаємо, командир "Азову" з Маріуполя звернувся до українців і заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів.

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