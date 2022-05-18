Евакуація з "Азовсталі": Зеленський заявив, що місія триває

Евакуаційна місія українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває.
Звільнення захисників "Азовсталі" курують українські військові та розвідники.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 17 травня.
"Евакуаційна місія триває, її курують наші військові та розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - повідомив глава держави.
Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.
Того дня з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.
Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.
Своєю чергою слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі".
За інформацією Reuters, понад 250 українських бійців росіяни вивезли на територію окупованої Донеччини - у колонію Оленівки.
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