Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Евакуація з "Азовсталі": Зеленський заявив, що місія триває

Дата публікації
Перегляди
838
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Евакуація з "Азовсталі": Зеленський заявив, що місія триває

Фото: Associated Press

Евакуаційна місія українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває.

Звільнення захисників "Азовсталі" курують українські військові та розвідники.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 17 травня.

"Евакуаційна місія триває, її курують наші військові та розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

Того дня з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. 

Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Своєю чергою слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі".

За інформацією Reuters, понад 250 українських бійців росіяни вивезли на територію окупованої Донеччини - у колонію Оленівки.

"Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України" - звернення Зеленського за 17 травня

"Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України" - звернення Зеленського за 17 травня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація