Евакуація з дитбудинку Ворзеля: дітей та вихователів відвезли до столичної лікарні

Незабаром діти поїдуть до Західної України.

Із Київського міського будинку дитини імені М. М. Городецького, що розташований у Ворзелі, успішно евакуювали дітей та персонал закладу.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі КМДА.

Наразі діти та вихователі перебуваються в одній з лікарень столиці. Втім, незабаром дітлахи поїдуть до Західної України.

"Столиця допомагає з евакуацією та гуманітарною допомогою містечкам, які знаходяться біля Києва – це Ворзель, Гостомель, Ірпінь, Буча", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше евакуйовували людей з Пущі-Водиці. Їх поселили у дитячих садочках Києва. Частина мешканців Пущі-Водиці поїхали до родичів.

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