Евакуація з дитбудинку Ворзеля: дітей та вихователів відвезли до столичної лікарні

Незабаром діти поїдуть до Західної України.
Із Київського міського будинку дитини імені М. М. Городецького, що розташований у Ворзелі, успішно евакуювали дітей та персонал закладу.
Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі КМДА.
Наразі діти та вихователі перебуваються в одній з лікарень столиці. Втім, незабаром дітлахи поїдуть до Західної України.
"Столиця допомагає з евакуацією та гуманітарною допомогою містечкам, які знаходяться біля Києва – це Ворзель, Гостомель, Ірпінь, Буча", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше евакуйовували людей з Пущі-Водиці. Їх поселили у дитячих садочках Києва. Частина мешканців Пущі-Водиці поїхали до родичів.
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