Евакуація з Донеччини: поїзди курсуватимуть за новим графіком – подробиці

З Донеччини поїзди для евакуації людей курсуватимуть за новим розкладом.

Від неділі, 4 лютого, евакуація людей з Донецької до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на вісім днів по парних числах.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що треба зробити для евакуації:

люди мають залишити заявку за телефонами: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90;

для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю телефонуйте за номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

потім необхідно дістатися до місця збору (про це повідомляють під час запису), звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську.

Евакуйованим особам передбачені такі соціальні гарантії:

безкоштовне житло у місцях компактного проживання на Житомирщині;

виплата допомоги на проживання ВПО;

гуманітарна, психологічна та медична допомога.

Евакуація з Донеччини / Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

Обов’язкова евакуація мешканців Донеччини від 18 квітня 2023 року здійснюється до Житомирської області відповідно до рішення урядового Координаційного штабу з питань евакуації.

Нагадаємо, у майже дощенту зруйнованій Авдіївці залишилося близько тисячі мешканців.

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