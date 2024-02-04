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Евакуація з Донеччини: поїзди курсуватимуть за новим графіком – подробиці

Евакуація з Донеччини: поїзди курсуватимуть за новим графіком – подробиці

Евакуація українців

З Донеччини поїзди для евакуації людей курсуватимуть за новим розкладом.

Від неділі, 4 лютого, евакуація людей з Донецької до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на вісім днів по парних числах.  

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що треба зробити для евакуації:

  • люди мають залишити заявку за телефонами: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90;
  • для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю телефонуйте за номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.
  • потім необхідно дістатися до місця збору (про це повідомляють під час запису), звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську.

Евакуйованим особам передбачені такі соціальні гарантії:

  • безкоштовне житло у місцях компактного проживання на Житомирщині;
  • виплата допомоги на проживання ВПО;
  • гуманітарна, психологічна та медична допомога.
Евакуація з Донеччини / © Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook
Евакуація з Донеччини / Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

Обов’язкова евакуація мешканців Донеччини від 18 квітня 2023 року здійснюється до Житомирської області відповідно до рішення урядового Координаційного штабу з питань евакуації.

Нагадаємо, у майже дощенту зруйнованій Авдіївці залишилося близько тисячі мешканців.

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